Анкара, 16 июля, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны, передаёт СМИ.

grozny.tv Флаг Турции

Военными захвачена государственная телевещательная компания в Анкаре. Диктор телеканала заявил в эфире, что власть в Турции сейчас осуществляет «мирный совет», который обеспечит безопасность граждан, сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган направляется в международный аэропорт Стамбула. Тем временем военные взяли под контроль аэропорты и важные стратегические точки.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.

В сети появились видеозаписи, как боевой вертолёт ведёт огонь по зданию штаб-квартиры национальной разведки в Анкаре. Стрельба слышна у штаб-квартиры полиции в Стамбуле. Идёт перестрелка у здания Генштаба Турции.

СМИ сообщают о блокировке Facebook и Twitter. Государственное телевидение Турции прекратило вещание.