Анкара, 16 июля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил Турции Хулуси Акар взят в заложники в здании ведомства в Анкаре, передаёт Agence France-Presse.

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По сообщениям СМИ, резиденция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взята под усиленную охрану.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.

В сети появились видеозаписи, как боевой вертолёт ведёт огонь по зданию штаб-квартиры национальной разведки в Анкаре. Стрельба слышна у штаб-квартиры полиции в Стамбуле. Идёт перестрелка у здания Генштаба Турции.

СМИ сообщают о блокировке Facebook и Twitter. Государственное телевидение Турции прекратило вещание.