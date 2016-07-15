Анкара, 15 июля, 2016, 23:41 — ИА Регнум. После заявления о захвате власти военными в Турции, Генеральный штаб ВС страны заявил, что пришедшие к власти военные продолжат текущие международные отношения после переворота.

defenseimagery.mil Почётный караул турецкой армии встречает министра обороны США. 2014

Ранее сегодня, 15 июля, Генштаб ВС Турции заявил, что власть в республике взяли военные и все высшее политическое руководство страны арестовано.