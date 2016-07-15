Анкара, 15 июля, 2016, 23:35 — ИА Регнум. В Турции резко обострилась внутриполитическая обстановка. Судя по кадрам и сообщениям турецких граждан в социальных сетях, основные события сегодня вечером, 15 июля, разворачиваются в Анкаре и Стамбуле.

ISAF Headquarters Public Affairs Offic Турецкий солдат

Отряды военных двигаются по улицам Анкары и Стамбула. Войска перекрыли оба моста через пролив Босфор. Сообщается, что колонна танков двигается к международному аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Многокилометровые пробки скопились перед заблокированными военными мостами через Босфор.

В Анкаре большое количество машин скорой помощи направляются к зданию Генерального штаба вооруженных сил Турции. В небе барражируют боевые вертолеты и истребители. По неподтвержденным данным, боевой вертолет открыл огонь по зданию штаб-квартиры национальной разведки Турции в Анкаре.

Весь персонал сил безопасности Турции и полиция срочно вызваны на работу в столице. Периодический на улицах Анкары слышна стрельба.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым по телефону в эфире телеканала NTV заявил, что военные предприняли попытку переворота.

«Группа военных, используя данные им полномочия и оружие, попытались совершить безответственные противоправные действия… Это не совсем верно называть переворотом, но в любом случае, пусть наши граждане будут спокойны, мы сделаем все для поддержания спокойствия и порядка. Виновные лица понесут самое суровое наказание», — заявил премьер-министр.

По данным Reuters в Анкаре заблокирован Facebook и Twitter. Также сообщается, что государственное телевидение Турции прекратило вещание.