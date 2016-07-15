Анкара, 15 июля, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в республике предпринята попытка военного переворота. Об этом сегодня, 15 июля, сообщают турецкие СМИ.

pixabay.com Флаг Турции

Йылдырым заявил, что группа военных, используя данные им полномочия и оружие, попыталась совершить военный переворот. «Это не совсем верно называть переворотом, но в любом случае, пусть наши граждане будут спокойны, мы сделаем все для поддержания спокойствия и порядка. Виновные лица понесут самое суровое наказание», — пояснил премьер-министр.

Ранее СМИ сообщили, что в Анкаре слышна стрельба. В воздухе были замечены боевые вертолеты и самолеты. По неподтвержденным данным военный вертолет открыл огонь в районе здания национальной разведслужбы Турции в Анкаре.

В Стамбуле на двух мостах через Босфор перекрыто движение.

Подробности уточняются.