Ярославль, 15 июля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В пресс-службе ярославского регионального управления МЧС прокомментировали факт прекращения поставки горячей воды на ряд объектов министерства.

«Отключение от горячего водоснабжения ряда объектов недвижимости ГУ МЧС России и подчиненных подразделений, не имеющих жилой фонд, проходит в плановом режиме, что не приводит к снижению готовности, реагированию и функционированию в целом этих подразделений. Данное мероприятие направлено на недопущение увеличения кредиторской задолженности за услуги ЖКХ и исполнения их бездоговорного потребления», — говориться в официальном комментарии ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ТГК-2 прекратила подачу горячей воды на объекты ярославского МЧС в связи с задолженностью по оплате поставленной ранее теплоэнергии на сумму 2,94 млн руб.Представители министерства обещают погасить долги в ближайшее время.