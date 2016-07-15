Париж, 15 июля, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Французский президент Франсуа Олланд провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Бараком Обамой, передает Bild.

Matthieu Riegler Франсуа Олланд

Все три лидера выразили поддержку Олланду после массовых убийств в Ницце, сообщает Елисейский дворец.

В разговоре с Обамой французский президент подчеркнул, насколько важно сотрудничество между Францией и США, чтобы защитить ценности демократии перед лицом популизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса. По последней информации, погибли минимум 84 человека.