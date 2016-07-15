Ереван, 15 июля, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении опубликовал полученные новые доказательства, которые «подтверждают нарушения норм международного гуманитарного права со стороны Азербайджана».

Armenpress Армянская и азербайджанская стороны передают тела погибших военнослужащих, 10 апреля 2016 г

«В главном военном следственном управлении продолжается предварительное следствие в рамках уголовного дела по фактам нарушений со стороны Азербайджана предусмотренных международным договором норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов.

Как сообщалось ранее, 10 апреля с.г. при посредничестве Международного комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ армянской стороне были переданы тела 18 армянских военнослужащих, погибших в результате развязанной азербайджанской стороной с 2-го по 5 апреля агрессии на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. При внешнем осмотре тел судмедэкспертами были зафиксированы множественные повреждения, следы пыток и глумления.

Орган, осуществляющий производство, назначил судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти каждого из армянских военнослужащих, характера и степени тяжести телесных повреждений, их причинно-следственной связи со смертью. Информируем, что пока получены заключения судебно-медицинских экспертиз тел 7 военнослужащих, которые свидетельствуют о нарушениях противником норм международного гуманитарного права.

Заключение номер 0411/20 констатирует, что 30-летний армянский майор был обезглавлен, будучи еще живым. Обезглавливание (декапитация) было совершено на уровне 5-го позвонка острым режущим предметом на живом человеке, что и привело к гибели. Оба запястья майора также были отрезаны, когда он еще был жив.

На проведенном по письменному разрешению следователя вскрытии присутствовали также отец майора и региональный судебно-медицинской координатор МККК. Согласно заключениям номер 034/1 и номер 02, обезглавливание еще двух армянских военнослужащих было проведено посмертно.

Согласно заключению 034/01, смерть рядового военнослужащего наступила в результате геморрагического, травматического шока и кровоизлияния головного мозга, которые стали результатом осколочных и огнестрельных ранений в разных частях тела. Декапитация была совершена посмертно с помощь острого режущего предмета посредством отрезания верней части шеи.

Согласно заключению 02, смерть 68-летнего военнослужащего-контрактника наступила в результате огнестрельных ранений. Травматическое обезглавливание (ампутация) на уровне нижней трети шеи было совершено острым режущим предметом довольно большой массы после гибели пострадавшего.

Полное отрезание левого уха и частичное отрезание правого уха 20-летнего младшего сержанта, отрезание обоих ушей майора, старшего лейтенанта и подполковника были совершены посмертно.

О заключениях судебно-медицинских экспертиз в отношении тел остальных военнослужащих будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В начале июля генеральная прокуратура Нагорного Карабаха возбудила три отдельных уголовных дела по факту обезглавливания 19-летнего военнослужащего Кярама Слояна, водителя Гранта Гарибяна и 31-летнего майора Айка Торосяна.

Причем, согласно результатам экспертиз, Кярам Слоян и Грант Гарибян были обезглавлены после смерти, между тем, Айка Торосяна азербайджанцы обезглавили при жизни.

Помимо обезглавливаний, около двух десятков армянских солдат, погибших во время апрельской войны, были подвергнуты различным истязаниям и глумлению.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщает, что у 15 армянских военнослужащих были отрезаны уши, у нескольких были отрезаны пальцы, выколоты глаза.

Возбуждены уголовные дела по фактам изувечивания тел 19 военнослужащих. В целом, в связи с убийством военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха и глумления над их телами возбуждено 6 уголовных дел.

Непосредственно после передачи тел погибших армянских военнослужащих 10 апреля, первый заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что они подверглись глумлению и истязаниям. Об этом замминистра сказал на встрече с главой ереванской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Карлин Дуйез.

По словам Давида Тонояна, происшедшее стало не только нарушением Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола 1949 года, но и является тяжким преступлением с точки зрении уголовного законодательства любого правового государства.

Замминистра обороны также отметил, что армянская сторона будет добиваться осуждения международным сообществом и специализированными организациями совершенных азербайджанскими ВС преступлений.