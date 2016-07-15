Вашингтон, 15 июля, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Конгресс США опубликовал очередной ранее засекреченный отчет о террористических актах 11 сентября 2001 года. Документы опубликованы сегодня, 15 июля, на официальном сайте Конгресса.

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Опубликовать этот отчет требовали родственники погибших в терактах 11 сентября и некоторые члены Конгресса.

Опубликованный отчет состоит из 28 страниц текста. Его подготовил специальный Комитет по разведке палаты представителей и сената Конгресса в декабре 2002 года. В этом отчёте могут содержаться данные о связях правительства Саудовской Аравии с организаторами терактов 11 сентября.

Дело в том, что 15 из 19 экстремистов, устроивших самое мощное террористическое нападение на США, были подданными Саудовской Аравии. Определенные круги в США, а также родственники жертв терактов 11 сентября хотят подать в суд на правительство Саудовской Аравии и потребовать компенсации. Для этого нужны доказательства, которые содержатся в засекреченных отчетах.

При этом саудиты требуют от властей США прекратить спекуляции на причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. В Конгрессе рассматривается законопроект, который даст право привлекать к суду саудовское правительство по обвинениям в теракте 11 сентября 2001 года. Эр-Рияд пригрозил распродать все свои активы в США на сумму $750 млрд в случае, если этот законопроект будет принят. Обама уже пообещал наложить на него вето.