Санкт-Петербург, 15 июля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Легендарный крейсер «Аврора» вернется на место своей вечной стоянки у Петроградской набережной 16 июля после масштабного ремонта. Ожидается, что корабль номер 1 российского Военно-морского флота пришвартуется уже в 02:00. Однако первые посетители смогут попасть на борт не раньше 31 июля в День ВМФ. До этого момента на крейсере будут монтировать новую экспозицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном военно-морском музее.

fiesta.city Крейсер «Аврора»

Официальное торжественное открытие состоится 31 июля, предполагается, что в церемонии поучаствует президент России Владимир Путин.

Полтора года «Аврора» провела в ремонтном доке Кронштадтского морского завода. Ради ее буксировки изменили график разводки мостов. По данным «Мостотреста», в ночь с 15 на 16 июля Благовещенский и Дворцовый мосты будут разведены почти всю ночь: первый — с 01:25 до 05:00, второй — с 01:25 до 04:55. Кроме того, Биржевой мост разведут с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Разводка остальных переправ пройдет по графику.

Капитан Большого порта Санкт-Петербург Александр Волков ограничил движение судов на участке от Невских ворот до буя №15 Кронштадтского корабельного фарватера с 21:00 15 июля до 1:30 16 июля, а от Благовещенского моста до Невских ворот — с 00:30 16 июля. Прогулочным судам тоже нельзя выходить в акваторию Большой Невы во время буксировки крейсера.

Около 15:00 15 июля в Кронштадте состоялась торжественная церемония передачи крейсера после ремонта для буксировки в присутствии губернатора Георгия Полтавченко и заместителя главкома ВМФ Александра Федотенкова. Стоимость перегона «Авроры», согласно контракту, составляет 2,3 млн рублей. Для этого потребовались четыре буксира: «Петергоф», «Леонид Бочков», «Бельцов» и «Галерный». Руководит операцией ВМФ РФ, она началась после 21:00. В случае ухудшения гидрометеорологических условий «Аврора» будет пришвартована на Английской набережной.

Крейсер номер 1 оказался в Кронштадте после того, как 21 сентября 2014 года впервые с 1987 года покинул место своей вечной стоянки. Корабль-музей прошел в сопровождении буксиров под разведенными Троицким, Дворцовым и Благовещенским мостами. Тогда на набережной проводить его собрались тысячи петербуржцев и гостей города. В момент, когда крейсер прошел под разведенными пролетами Дворцового моста и далее вдоль Адмиралтейской набережной, 500 активистов исполнили гимн северной столицы и песню «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?».

За время ремонта на корабле обновили корпус, палубу, установили новейшую систему пожаротушения, систему видеонаблюдения из более чем 50 камер. Стоимость работ составила около 840 млн рублей. Как обещали в Центральном военно-морском музее, экспозиция на крейсере «Аврора» будет расширена: если ранее она насчитывала лишь 284 предмета, сейчас их количество возрастет почти до 500. Разработаны и новые экскурсионные маршруты, куда раньше невозможно было попасть, например, медицинский блок. Гораздо шире будут представлены темы истории кораблестроения и участия «Авроры» в Первой мировой войне.

Гости отреставрированной «Авроры» смогут узнать об устройстве корабля подобного типа, службе и быте экипажа на рубеже XIX-ХХ вв., истории строительства флота до Первой мировой войны, участии «Авроры» в войнах. Посетители увидят и коллекцию моделей современных боевых кораблей России.

По словам главкома ВМФ Владимира Королева, экипаж корабля полностью укомплектован военнослужащими. В его составе — лучшие военные моряки. На Петроградской набережной у крейсера планируется установить павильон, где разместятся кассы музея, входная зона, камеры хранения и т.д. Обслуживать музей на крейсере будут десять человек. Численность экипажа составит 27 человек, в том числе восемь военнослужащих.

«Аврора» — это крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа «Диана». Корабль построили на Новом Адмиралтействе в Петербурге еще в 1903 году и назвали в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Крейсер участвовал в Русско-японской войне, в том числе и в Цусимском сражении 14−15 мая 1905 года, а также в Первой мировой войне, в Гражданской войне в России и в Великой Отечественной войне, обороняя Ленинград.

В 1956 году на крейсере «Аврора» был создан филиал ЦВММ. Музейные работники готовятся приступить к монтажу новой экспозиции. Кроме того, 16 июля в полдень в ЦВММ торжественно отметят столетие со дня рождения морской авиации Военно-морского флота России.