Париж, 15 июля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд вновь созвал совет безопасности в связи с терактом в Ницце, передает Bild.

elysee.fr Заседание Совета Безопасности Франции

Заседание запланировано на день 16 июля и пройдет в Елисейском дворце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса. По последней информации, погибли минимум 84 человека.