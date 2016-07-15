Донецк, 15 июля, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко попал под артиллерийский обстрел ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает РИА Новости.

av-zakharchenko.su Александр Захарченко

Сообщается, что Захарченко попал под обстрел во время инспекции позиций вооруженных сил ДНР в районе Авдееввки. Во время пребывания он, его охрана и военнослужащие армии были подвергнуты артобстрелу из тяжелой артиллерии, сообщили в пресс-службе главы ДНР.

Уточняется, что по передовой, где находился Захарченко было выпущено 18 гаубичных снарядов калибром 122 миллиметра и несколько мин калибром 120 миллиметров.

К счастью, в результате артобстрела никто не пострадал.