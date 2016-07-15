Владимир, 15 июля, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Второй образовательный день смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT» начался с утренней карты дня, во время которой участники, гости и организаторы форума почтили минутой молчания память погибших при теракте в Ницце

minsvyaz.ru Николай Никифоров выступает перед участниками форума «Территория смыслов на Клязьме». 2015

Центральным мероприятием 15 июля стала встреча молодых IT-специалистов с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым. Во вступительной речи спикер обозначил современное состояние области информационных технологий в России.

Глава Минкомсвязи РФ определил передовые IT-отрасли, которые развиваются в нашей стране, например, машинное обучение и технологии нейронных сетей. Никифоров также отметил, что очень важно сегодня думать об отраслевой безопасности, развития цифровой и медиаграмотности населения России.

«Мы последовательно будем отстаивать принцип, когда за деньги российских налогоплательщиков будет покупаться отечественное программное обеспечение», — рассказывая о планах министерства, подчеркнул Николай Никифоров.

Одним из самых актуальных стал вопрос участника о «пакете Яровой» и его воздействие на жизнь обычных пользователей.

«Любые оценки последствия принятия «закона Яровой» преждевременны. В любом случае, депутаты ставили целью борьбу с преступлениями и терроризмом, а не повышение стоимости услуг связи», — ответил Николай Никифоров.

Пензенский разработчик мобильных приложений и игр Сергей поинтересовался у министра, как он относится к выпуску игры «Pokemon Go» и не нужно ли ее заблокировать в России.

«Эта игра будоражит всех! Талантливые ребята создали талантливую игру, и у меня тоже есть много вопросов к этому феномену. Например, есть подозрение, что это приложение создано при участии спецслужб, чтобы собирать видеоинформацию из разных частей мира. Однако, в любом случае, я считаю, что метод блокировок — не наш путь. В свободной стране люди сами должны принимать решения и нести за них ответственность», — прокомментировал Николай Никифоров.

В завершение встречи министр предложил участникам не ограничиваться полуторачасовой встречей и оставаться на связи. «Я предлагаю по возможности продолжить наше общение в Сети. Давайте создадим с вами общий Telegram-канал и будем обсуждать там актуальные вопросы IT-сферы», — сказал Николай Никифоров.

«Мы с вами стали свидетелями настоящей революции, когда связь, IT меняют традиционные уклады жизни в огромном количестве сфер народного хозяйства», — заключил министр связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее в этот день состоялась панельная дискуссия, посвященная предпринимательству в сфере высоких технологий.

Сооснователь и издатель «Firrma» Дмитрий Фалалеев, управляющий директор Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Денис Сорокин, предприниматель и основатель Tornado Energy Олег Иванов и Заместитель директора по стратегическому планированию Фонда развития Интернет-инициатив Дмитрий Павлюченков в ходе дискуссии обратили внимание участников на то, что «предпринимательство — это творчество», доминирующая концепция которого характеризуется возможностью изменить мир, и ведущая роль в этом изменении отводится информационным технологиям.

Традиционно во второй половине дня состоялись профильные семинары по четырем направлениям: IT-разработка, Интернет-маркетинг, образовательные технологии и продуктовый менеджмент.

Также айтишники овладели «модными» инструментами Интернет-маркетинга и коммуникации под руководством экспертов Института развития Интернета (ИРИ) Ольги Пестеровой и Андрея Терехова.

Вечером состоялась очная защита в рамках «Конвейера проектов», на которой было представлено 93 идеи, непосредственно связанные с информационными технологиями и направленные на вовлечение молодежи в социальную практику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами форума «Территория смыслов на Клязьме» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской федерации, «Роспатриотцентр».

Куратором форума является Управление Президента РФ по внутренней политике.

Профильные партнёры смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT» — Институт Развития Интернета (ИРИ), совместно с которым была разработана образовательная программа смены; РАЭК; РОЦИТ; Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) и «Сбербанк-Технологии».