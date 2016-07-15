Вашингтон, 15 июля, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама распорядился, чтобы флаги на правительственных учреждениях США, в том числе посольствах и консульствах за границей, в течение 4-х дней оставались приспущены, передает Associated Press.

defenseimagery.mil Приспущенный флаг США

Обама выступил с заявлением, осудив нападения в Ницце, в результате которых погибли по меньшей мере 84 человека и свыше 200 были ранены. Глава «Овального кабинета» должен выступить на эту тему на приеме для иностранных дипломатов в Белом доме.

Ранее американский президент позвонил лидеру Франции Франсуа Олланду, чтобы от имени американского народа выразить соболезнования.