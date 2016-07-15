Минск, 15 июля, 2016, 20:55 — ИА Регнум. «Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили ряд нарушений коррупционного законодательства, совершенных главой администрации Ленинского района Минска», — сообщает МВД Белоруссии.

lenadmin.gov.by Валерий Кулеш

Милиционеры установили факты коррупционной деятельности главы Администрации Ленинского района Минска Валерия Кулеша — «превышения им служебных полномочий, совершенные из личной и корыстной заинтересованности при осуществлении функций по распределению, разгосударствлению и приватизации государственного имущества».

«Также ему инкриминируется предоставление преференций подконтрольным субъектам хозяйствования на проведение подрядных работ на административной территории района. Кроме того, выявлены факты безвозмездного привлечения работников курируемых предприятий для выполнения строительно-монтажных, транспортных и погрузо-разгрузочных работ при строительстве личного загородного дома», сказано в официальном сообщении.

«Своими действиями указанное должностное лицо причинило существенный вред правам и законным интересам граждан, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Ленинского района г. Минска и членам их семей, а также способствовало подрыву авторитета и престижа органов государственной исполнительной власти», — проинформировало МВД.

Следственным комитетом республики по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 УК РБ «Превышение служебных полномочий». Кулеш взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее Генпрокуратура Белоруссии выказывала озабоченность ростом коррупционных преступлений. Данная проблема актуализировалась во время кризиса, отмечают независимые эксперты и правоохранители постсоветской республики.