Москва, 15 июля, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации уточнило информацию по погибшим гражданам России в результате террористического акта во французском городе Ницца. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

pixabay.com Свеча

Уточняется информация касательно граждан России, которые могли оказаться в числе погибших и пропавших без вести в результате теракта в Ницце. По сообщениям очевидцев, среди погибших могут оказаться гражданка РФ Виктория Александровна Савченко (1995 год рождения) и российская соотечественница Наталья Отто. Ещё двое российских соотечественников числятся пропавшими без вести.

Ранения получили две гражданки РФ: Полина Андреевна Серебрянникова (1995 г.р.) и Галина Васильевна Соколова (1956 г.р.), обе находятся в госпиталях Монако и Ниццы.

Генеральное консульство России в Марселе находится в постоянном контакте с французскими властями и родственниками потерпевших, и продолжает выяснять судьбу других российских граждан, которые могли пострадать в результате теракта в Ницце.