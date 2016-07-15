Бейрут, 15 июля, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Военизированная шиитская группа Ливана — «Хезболла» осудила теракт во Франции, в результате которого погибли по меньшей мере 84 человека, передает ABC News.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

В своем заявлении «Хезболла» отмечает, что волна терроризма, поражающая мир, не делает различий между «старыми или молодыми, белыми или черными, и не нацелена на определенную религию, а (все) человечество».

Группа говорит, что «то, что наблюдают западные страны, является отражением терроризма, который мы переживаем в нашем регионе, который сжигает наш народ».