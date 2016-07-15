Псков, 15 июля, 2016, 20:44 — ИА Регнум. В загородном спортивном оздоровительном лагере «Нептун», расположенном в деревне Елизарово Псковского района, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, о массовом заболевании детей стало известно 14 июля.

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Специалисты ведомства немедленно выехали на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования и установления причин и условий, способствовавших возникновению острой кишечной инфекции. «До выяснения всех обстоятельств работа загородного спортивного лагеря «Нептун» приостановлена», — сообщили в управлении.

По данным газеты «Аргументы и факты — Псков», 13 и 14 июля из детского лагеря в инфекционную больницу были госпитализированы 17 детей. Их родители предполагают, что источником заражения могла стать вода из ближайшего родника. Версию отравления водой из открытого источника проверяют и в Роспотребнадзоре.