Владикавказ, 15 июля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Лидер североосетинского регионального отделения политической партии «Патриоты России», кандидат в депутаты Госдумы России седьмого созыва и оппозиционный к бывшим властям РСО-Алания политик Арсен Фадзаев доверил возглавить свой предвыборный штаб заслуженному мастеру спорта России, олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Давиду Мусульбесу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 15 июля депутат парламента республики Юрий Фидаров.

sport.mos.ru Давид Мусульбес

Действующий депутат парламента РСО-Алания от фракции «Патриоты России», прославленный советский и российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев на прошедшем съезде «ПР» был утвержден кандидатом в депутаты Госдумы России по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу №25.

Ранее Арсен Фадзаев два срока представлял Северную Осетию в нижней палате Федерального Собрания РФ. За этот период он не раз оказывал помощь сотням жителей республики, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Напомним, что информацию о готовности политика бороться за мандат члена федерального парламента, озвучила еще в марте текущего года руководитель депутатской фракции «Патриоты России» в парламенте РСО-Алания Маргарита Кулова. «В том, что Арсен Фадзаев станет депутатом Государственной думы, лично у меня, нет никаких сомнений, он — человек которого народ знает, которому верит и доверяет», — сказала тогда Кулова.