Ижевск, 15 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности к ЧС в Ижевске продлится до начала следующего отопительного сезона. Такой режим дает возможность обязывать организации проводить подготовительные работы в случае их бездействия, заявил замглавы администрации Ижевска по вопросам ЖКХ Сергей Задорожный, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

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Также, по его словам, такой режим позволяет использовать средства резервного фонда, если в этом есть необходимость.

«В целом подготовка теплотехнического комплекса города Ижевска ведется в соответствии с графиком, четко работает система контроля за ходом мероприятий», — рассказал Задорожный, добавив, что озабоченность вызывает позиция руководства ЗАО «Буммаш-Энерго» и ООО «Бриз». В результате спора собственников котельной, обеспечивающей теплом два микрорайона, собственниками которой являются ЗАО «Буммаш-Энерго» и АО «Ижметмаш», подготовка к отопительному периоду была сорвана.

К подготовительным работам в настоящее время приступил только один из собственников. «Материалы по принятию мер воздействия в отношении собственника котельной ЗАО «Буммаш-энерго» переданы в прокуратуру», — отметил замглавы администрации. «Проблемный вопрос в этом районе и с ООО «Бриз», которому принадлежит часть теплосети. Гидравлические испытания на этом участке запланированы на 21 июля», — продолжил он.

В остальном подготовка к зиме идет по графику.

На сегодняшний день из 37 объектов теплосети полностью завершена подготовка на пяти объектах. В работе находятся 27 объектов магистральной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, режим готовности к ЧС второй раз в текущем году был введен 11 июля в связи с угрозой срыва подготовки к следующему отопительному сезону на двух объектах теплоснабжения — котельная ЗАО «Буммаш-энерго» и блокировочная перемычка ООО «Бриз».

Котельная является основным поставщиком тепла в микрорайоны «Буммаш» и «Столичный».

Управлению ЖКХ совместно с ПАО «Т-Плюс» поручено проработать вопрос использования альтернативного источника теплоснабжения указанных микрорайонов.

В администрации Ижевска работает оперативный штаб по координации действий ответственных служб в условиях режима повышенной готовности.