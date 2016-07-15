Калининград, 15 июля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В Калининградской области найден уникальный янтарный самородок весом 2 кг 700 граммов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального управления ФАС Ольга Боброва.

kaliningrad.fas.gov.ru Найденный в Калининградской области янтарный самородок

По её словам, камень был найден сегодня, 15 июля, в посёлке Янтарный, где расположен единственный в стране янтарный комбинат.

ИА REGNUM уточняет, что в недрах Калининградской области содержится около 90% всех разведанных мировых запасов поделочного и ювелирного камня.

В экспозиции Калининградского музея янтаря находится самый крупный в России «солнечный камень», вес которого составляет 4 кг 280 граммов.