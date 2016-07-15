Париж, 15 июля, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Интерпол направляет специальную команду во французский город Ницца, чтобы помочь идентифицировать личности жертв и оказать помощь в расследовании теракта, унесшего жизни минимум 84 человек, передает Associated Press.

Massimiliano Mariani Штаб-квартира Интерпола

По данным международной полицейской организации, группа будет включать в себя специалистов по антитерроризму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса. По последней информации, погибли минимум 84 человека.