Уфа, 15 июля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Представители русской и православной общественности Башкирии встревожены фактом крестоповала в кряшенском селе Ташкирмень Лаишевского района Татарии и проводят аналогии с фактами враждебного отношения к православным символам в Башкирии. Как считает часть опрошенных ИА REGNUM экспертов, духовная и политическая эволюция неофициальных исламистских движений не является их внутренним делом, и должна контролироваться как государством, так и обществом.

Иероним Босх. Несение креста. Около 1498-1516

По данным МВД Татарии, в ночь на 13 июля неизвестные, подпилив арматуру, уронили металлический крест, установленный на въезде в деревню Ташкирмень. Поклонный крест весом в полторы тонны накануне по собственной инициативе установил местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Факт крестоповала не ускользнул от внимания общественности Башкирии. «В Татарии это не первый случай антиправославного вандализма в кряшенских (кряшены — самобытный православный тюркоязычный этнос) населенных пунктах: в 2013 году был устроен массовый поджог православных церквей, из которых 3 сгорели полностью именно в кряшенских деревнях, — напомнил представитель одного их уфимских приходов. — Так, 17 ноября 2013 года в кряшенской деревне Ленино Новошешминского района Татарии сожжён храм св. Дмитрия Солунского, там же ранее огнём уничтожена часовня на роднике; в ночь с 28 по 29 ноября 2013 года в кряшенском селе Албай Мамадышского района Татарии был подожжен храм в честь Рождества св. Иоанна Предтечи, затем спустя часа два в кряшенском селе Крещеные Казыли Рыбнослободского района подожгли храм Живоначальной Троицы».

Как считает лидер «Курултая северо-западных башкир» Ринат Гатауллин, нельзя исключить связь факта крестоповала с предстоящим визитом в Татарию патриарха Кирилла, запланированном на 21 июля.

«Учитывая, что большинство жителей ПФО не отличаются какой-то особой религиозностью, я не вижу в этом печальном факте только конфессионального противостояния, — отметил эксперт. — Нельзя отмести версию и последствия некоторых протестных настроений, и очень важно понять, чем этот протест вызван».

«При предшественнике нынешнего главы РПЦ, патриархе Алексии II, факты крестоповала и негативного отношения к православным символам в Башкирии и ПФО случались гораздо реже, — выражает свое мнение Гатауллин. — Если рассматривать «кряшенский аспект», то факты негативного отношения к православным символам в местах их компактного проживания в Башкирии мне неизвестны. Более того, в Башкирии нет никакого противостояния между кряшенами-православными и татарами-мусульманами, очень часты межкофессиональные браки».

Как отмечают эксперты, вне связи с «кряшенским вопросом» «эксцессы подобного рода имеют место и в Башкирии».

«В марте 2016 года уфимский предприниматель, финансирующий издание мусульманской литературы, Сагит Исмагилов угрожал возникновением нового межрелигиозного конфликта после установки православного поклонного креста в Иглинском районе между деревнями Искра и Ауструм, — перечисляет политолог Евгений Беляев. — Наиболее резонансный эпизод произошел 9 мая 2014 года, когда был уничтожен поклонный крест и скульптура «Труженица тыла» в селе Лена Куюргазинского района. Там же представители мусульманской организации «Нур Ислам» потребовали в ультимативной форме от директора школы в cеле Старая Отрада убрать с территории школьного двора, расположенного на месте уничтоженной церкви, скульптуру ангела с изображённым православным крестом».

Примечательно, что один из активистов данного движения в дальнейшем участвовал в боевых действиях в Ираке на стороне ИГИЛ (Запрещенная в России террористическая организация).

«Все это дает основания полагать, что духовная и политическая эволюция неофициальных исламистских движений не является их внутренним делом, и должна контролироваться как государством, так и обществом, — уверен собеседник ИА REGNUM.

«Спиленный крест в Куюргазинском районе простоял 15 лет, никому не мешал и стал народным, «прижившимся» памятником, — уточнил гражданский активист Константин Чадлин. — История с кряшенским крестом пока не столь известна, как крестоповал у села Лена, но, безусловно, должна стать «явным звоночком» для всех».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Башкирии у деревни Лена Куюргазинского района были уничтожены православный Поклонный крест и скульптура «Труженица тыла», установленная в честь 55-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Крест и скульптура, представлявшая собой женщину в сарафане и кокошнике, были спилены, разделены на части, которые затем были разбросаны по склонам холмов. Лицо скульптуры разрублено топором.