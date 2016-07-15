Ставрополь, 15 июля, 2016, 19:49 — ИА Регнум.



pixabay.com Зерно

В Ставропольском крае урожай зерна превысил 5 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

На сегодня валовый сбор зерна составляет 5,28 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га. На сегодня в крае обмолочено 62,2% всей засеянной площади.

Лидеры по валовому сбору — Буденновский — 415,7 тысяч тонн, Апанасенковский — 325,3 тысяч тонн, Ипатовский — 351,8 тысяч тонн, Арзгирский — 338,4 тысяч тонн, Благодарненский — 296,7 тысяч тонн, Левокумский — 294,5 тысяч тонн, Советский район — 296,7 тысяч тонн.

Впереди по урожайности — Кочубеевский район — 68,5 ц/га, Новоалександровский — 63,5 ц/га, Изобильненский — 56,9 ц/га, Красногвардейский — 54,2 ц/га, Труновский — 52,4 ц/га.

Лидеры по убранной площади, без учета Нефтекумского и Левокумского районов, завершивших страду, Буденновский район — 86,4%, Арзгирский — 84,5%, Георгиевский — 78,8%, Апанасенковский — 78,8%, Советский — 72,9%.

Напомним, в 2016 году в Ставропольском крае планируется собрать 10 млн тонн зерна, включая кукурузу. Это примерно на 2 млн га больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность в регионе также превышает прошлогодний уровень.