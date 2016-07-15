Ялта, Крым, 15 июля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В городе-побратиме Ниццы Ялте на траурный митинг в память о жертвах теракта к Стеле городов-побратимов на набережной пришло более 100 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты Ялта почтила память погибших в Ницце

«Ницца и Ялта давно стали городами-побратимами, нас объединяет многое, в том числе и сходство исторических судеб. Поэтому многие неравнодушные ялтинцы пришли выразить свои соболезнования», — пояснили в администрации Ялты.

Ученики местной художественной школы украсили Стелу городов-побратимов рисунками с красными маками и словами поддержки жителям Ниццы.

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

К Стеле пришли представители муниципалитета общественности города, жители города и туристы, узнавшие об акции из соцсетей. Почетный гражданин Ялты Анатолий Мирзоян призвал объединяться для борьбы с терроризмом.

«Расстояние между Ялтой и Ниццей измеряется не километрами, а состоянием душ и сердец. Поэтому все мы соболезнуем нашим побратимам. Я убежден, что с терроризмом нельзя заигрывать, нужно объединяться и искоренять его».

«Мы выражаем соболезнования гражданам Ниццы, пережившим страшную трагедию, — сказала во время траурного митинга руководитель аппарата администрации Ялты Ольга Удовина. — То, что произошло — бесчеловечно и чудовищно. Мы скорбим вместе с народом Франции, и будем помогать нашим побратимам всем, чем сможем».

«Франция — это моя вторая родина, — рассказала заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк. — Я долгое время проходила там стажировку. Поэтому для меня это — двойная трагедия: как-будто все случилось в моей семье. Я сегодня послала слова соболезнования моим друзьям, которые живут во Франции. Мы собрались на этот митинг, чтобы сказать нет террористам и тем, кто разжигает эту войну».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 июля в Ницце грузовой автомобиль врезался в толпу людей, после чего водитель грузовика открыл стрельбу. По последним данным, погибли 84 человека. Среди погибших и пострадавших много иностранцев, в том числе трое россиянин.

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