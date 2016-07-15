Москва, 15 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу призвал США к совместным действиям по нормализации обстановки в районе сирийского города Алеппо. Слова Шойгу передает сегодня, 15 июля, телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с терроризмом по-российски

Шойгу заявил, что Москва призывает Вашингтон и его партнёров по антитеррористической коалиции совместно принять самые серьезные меры и использовать максимум влияния на все подконтрольные формирования в районе сирийского Алеппо, чтобы склонить к перемирию всех, кто к этому готов.

Также министр обороны России заявил, что ранее российская сторона договорилась с американскими коллегами в Аммане (Иордания) об очередном 72-часовом перемирии в районе Алеппо. «Договорились, что до сегодняшнего дня мы устанавливаем там режим неприменения огня», — пояснил Шойгу.

Глава российского военного ведомства напомнил, что за последние три дня в районе Алеппо резко увеличилось число нападений смертников на позиции сирийских войск. Кроме того, 13 июля террористы на БМП предприняли попытки прорыва на территорию, которую контролирует сирийская армия. Правительственным силам удалось уничтожить шесть БМП, но одной удалось прорваться. В результате боя пострадало и погибло большое количество сирийских военнослужащих.