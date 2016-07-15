Париж, 15 июля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Эйфелева башня будет освещена в красно-бело-синие цвета вечером 15 июля в честь жертв теракта в Ницце, передает ABC News.

pixabay.com Эйфелева башня в цветах французского флага

Одну из самых узнаваемых достопримечательностей в мире Эйфелеву башню постоянно освещали в различные цвета в знак солидарности с жертвами нападений экстремистов по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В толпу людей, прогуливающихся по Английской набережной, въехал грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя-убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса. По последней информации, погибли минимум 84 человека.