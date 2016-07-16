Бразилиа, 16 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras, которая сегодня находится на грани банкротства, удивила всех, добыв за июнь максимальные за последний год 2,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). Об этом стало известно из сообщения на сайте компании, опубликованного в четверг, 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Наша общая добычи нефти и газа в июне составил 2,90 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Мы преодолели рубеж в 2,88 млн н. э, который был достигнут в августе 2015 года», — говорится в сообщении Petrobras.

Добыча за июнь текущего года превысила показатель за май 2016 года на два процента, тогда добыча н.э. составила 2,83 млн баррелей. Известно, что наращивание производства обеспечили, в основном, новые скважины на месторождениях Лула, Алто Лула и Иракема.

В настоящее время большая часть нефти (90%) компания добывает на родине. Что касается газовых проектов, то добыча «голубого топлива» составила 78,8 млн кубометров ежесуточно, что на три процента выше, чем было в мае 2016 года. Добыча газа Petrobras в зарубежных проектах — 17,2 млн кубометров.

Отметим, что данное увеличение производства нефтяного эквивалента бразильским нефтегазовым гигантом произошло на фоне того, что некоторые аналитики, напротив, предрекали компании остановки добычи. Так, заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова сегодня, 15 июля, не исключила, что возникновение финансовых проблем у Petrobras может привести к временным остановкам производства нефти в стране, что, в свою очередь, может сократить избыток предложения нефти.

Как ранее писало ИА REGNUM, в настоящее время Petrobras находится, мягко говоря, не в лучшем экономическом положении. Убытки компании в 2014 году, когда местные правоохранительные органы раскрыли схему масштабных хищений из бюджета энергетического гиганта, составили $5,9 млрд. Поэтому тяжелое состояние компании связано, в первую очередь, с громким коррупционным скандалом вокруг компании и низкими ценами на нефть. От второго фактора, правда, страдают многие мировые компании, но для бразильской — это удар, способный добить игрока, стоящего на грани банкротства.

В таком экономическом положении компания находится с 2014 года. В связи с этим предпринимает ряд мер: сокращение персонала, продажа активов в размере $10,5 млрд. Так, в декабре прошлого года Petrobras уже продавала акции своих дочерних предприятий Gaspetro японской Mitsui & Co и выручила за эти сделки около до $500 млн. Теперь компания планирует продать свои акции еще на $14,4 млрд.

Бразильская компания также 5 июня выставила на торги концессии на геологическую разведку и эксплуатацию девяти своих нефтяных месторождений, сообщало ИА REGNUM. Все предлагаемые покупателям месторождения находятся в штатах Сеара и Сержипи, где раньше Petrobras производила по 0,5% всей отечественной нефти. В 2015 году здесь бразильские нефтяники произвели 13 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

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