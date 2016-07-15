Великий Новгород, 15 июля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В случае выделения дополнительных ассигнований из областного бюджета видеонаблюдение может быть организовано на части избирательных участков в Новгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии по итогам рабочего совещания с ПАО «Ростелеком» по вопросу о возможности организации онлайн-трансляции в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

minsvyaz.ru Видеонаблюдение на выборах

«Ранее, в ходе предварительных согласований было определено, что организовать видеонаблюдение на всех 544 избирательных участках Новгородской области за счёт выделенных бюджетных средств на организацию и проведение выборов не представляется возможным. Вместе с тем выяснилось, что в Новгородской области на 88 объектах уже установлено оборудование для видеонаблюдения на ЕГЭ в образовательных учреждениях. Таким образом, в случае выделения дополнительных ассигнований из областного бюджета видеонаблюдение может быть организовано на части избирательных участков», — сообщили в облизбиркоме.

Напомним, в 2012 году видеонаблюдение на выборах президента России было организовано за счёт федеральных средств. Затем онлайн-трансляции с избирательных участков регионам было предложено финансировать из своих бюджетов, и в Новгородской области в последние избирательные кампании обходились без организации видеонаблюдения. Так, перед выборами губернатора Новгородской области в 2012 году депутаты регионального парламента проголосовали против выделения бюджетных средств на эти цели — речь шла о 32 млн рублей.