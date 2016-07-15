Нижний Новгород, 15 июля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Пропавшая 13 июля группа туристов-байдарочников обнаружена в Кировской области в полном составе. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском региональном управлении СК РФ.

mil.ru Поисково-спасательный отряд

Поисками пропавших туристов занимались представители МЧС и полиции из Кировской и Нижегородской областей.

В ходе поисковых мероприятий эколого-краеведческая байдарочная экспедиция в полном составе обнаружена на территории Кировской области в Тужинском районе в месте плановой остановки. Подростки и сопровождающие взрослые здоровы. Решается вопрос о продолжении движения группы по маршруту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в состав группы входят 4 взрослых, 8 подростков и 2 студента.

Связь с туристами прервалась 13 июля 2016 года. В полиции допускают, что это может быть результатом отсутствия сигнала связи на том участке местности, где проложен маршрут следования экспедиции.