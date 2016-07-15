Белгород, 15 июля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Белгородской области выявлено 145 нарушений прав детей с ограниченными возможностями здоровья, для устранения нарушений внесено 34 представления, в суд направлено 10 исков, один человек привлечен к административной ответственности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, таковы итоги проверки исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов и обеспечении их прав на образование.

pixabay.com Инвалидная коляска

В Корочанском районе постановлением главы администрации Мелиховского сельского поселения семья, имеющая ребенка-инвалида, признана малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена в общий список очередности. Райпрокурор через суд добился предоставления семье благоустроенного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям — эту обязанность возложили на администрацию сельского поселения. В муниципальных библиотеках Корочанского района не оказалось периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, то есть записанной на аудионосители или изданной шрифтом Брайля. В Алексеевском районе официальные интернет-сайты семи муниципальных общеобразовательных организаций не имеют гиперссылки для перехода на версию для слабовидящих людей. В том же районе были выявлены нарушения в деятельности органов социальной защиты населения: два года соцзащита не занималась исполнением индивидуальных программ реабилитации девяти детей-инвалидов.

Администрация Губкинского городского округа отказала в проведении межведомственного обследования жилого помещения, в котором проживает семья с ребенком-инвалидом, на предмет признания его непригодным для проживания и дальнейшего предоставления жилого помещения, что является нарушением закона. Директор ОГАОУ «Губкинский технологический техникум» получил представление из-за того, что незаконно отчислил из образовательной организации несовершеннолетнюю с ограниченными возможностями здоровья. В Губкине и Новооскольском районе детям-инвалидам при диспансеризации не проводились необходимые исследования в полном объеме, нарушались требования к заполнению медицинской документации, привлекались врачи, не обладающие необходимой квалификацией, допускались факты формального проведения диспансеризации. Также в Новооскольском районе недобросовестного родителя, не исполнившего программу реабилитации ребенка и не занимавшегося его лечением, привлекли к административной ответственности. В Яковлевском районе детей-инвалидов обеспечили необходимыми техническими средствами реабилитации — ортопедическими средствами для нижних конечностей — только через решение суда.