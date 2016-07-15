Севастополь, 15 июля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Власти Севастополя пытаются нивелировать социальную напряженность среди жителей города, недовольных уплотнительной застройкой. Правительство приняло постановление о прекращении действия украинских разрешительных документов по застройке в лесных и парковых зонах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Комелов У дома №33 по проспекту Победы гастарбайтеры начали огораживать стройплощадку

Всего в городе насчитывается около 10 подобных скандальных строек. Самую резонансную протестную акцию в июле провели жители домов на проспекте Победы, 33, безуспешно пытаясь остановить начало строительства на придомовой территории.

По словам представителя инициативной группы Елены Новиковой, выступающей против строительства девятиэтажного многоквартирного дома на проспекте Победы, 6 июля начался очередной виток противостояния между местными жителями и ЖСК «Жилстрой». На склоне у дома №33 гастарбайтеры начали огораживать стройплощадку. Жители дома встали на пути забора: это единственная зеленая зона для жителей близлежащих домов.

Кроме того, жители обеспокоены тем, что на месте будущего дома проблемный грунт: они опасаются оползня и образования трещины в фундаменте соседнего дома в случае строительства нового объекта. Жители микрорайона перекрыли дорогу, не давая подвозить секции забора, но остановить строительство забора им не удалось.

Проблема точечной застройки стала темой обсуждения и на круглом столе в законодательном собрании Севастополя.

Выяснилось, что в городе началась масштабная точечная застройка в жилых микрорайонах. Инициативные группы обращаются с жалобами о планируемом строительстве на проспекте Генерала Острякова, 260, проспекте Победы, 33, Столетовском проспекте, 4, на улицах Адмирала Макарова, Хрусталева, застройки парка на улице П. Корчагина и других. Всего, в городе насчитывается около 10 подобных резонансных строек.

Для снижения конфликтности и упорядочения застройки, правительством города 11 июля было срочно принято постановление, по поручению губернатора Сергея Меняйло. Согласно документу, вводится запрет на строительство на территориях зон зеленых насаждений, лесов, парков и скверов.

Однако запрет касается только тех застройщиков, которые еще не приступили к реализации своего строительного проекта.

Как утверждают в правительстве, данным постановлением прекращены действия на территории города уведомительных, декларативных, разрешительных документов, выданных официальными органами Украины в сфере строительства.

«В украинский период застройщиками получено значительное количество разрешительной документации, которая на настоящий момент не реализована. В результате мы столкнулись с ситуацией, когда за все время с момента возвращения в Россию на территории города возникают стройки, которые вызывают резонанс в обществе. Это строительство на территории зеленых зон и парков, строительство уплотняющего характера, когда буквально на придомовой территории возникает строительная площадка», — пояснил глава правового управления Антон Калиниченко.

Примечательно, что постановление является «реинкарнацией» уже принятого два года назад постановления об упорядочении уплотнительной застройки в Севастополе.

Как напомнил депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов, в октябре 2014 года было издано постановление № 357, запрещающее точечную застройку. Тогда исполнительная власть запретила «размещение объектов капитального строительства на благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях сохраняемой, не подлежащей уплотнению опорной жилой застройки». Также был введен запрет нового строительства на застроенных территориях объектов, не предусмотренных городскими программами.

«Данных о том, что постановление было отменено, у нас нет, — сказал Горелов. — Несмотря на это, по истечению двух лет, уплотнительная застройка в городе продолжается. Проблема лежит на поверхности, и касается она генплана, правил землепользования и застройки, и регламентов».

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