Москва, 15 июля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Президиум центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» решил исключить из списков на выборы в Госдуму ряд ранее включенных туда кандидатов, в частности, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.

http://zsso.ru/deputies_and_fractions/deputies/item/1824/ Евгений Артюх

«На заседании из федерального списка, а также из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам исключены Михаил Юревич и Олег Савченко, бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов. По ним голосовали шесть человек — «за» исключение, два — против, а также бывший глава Ненецкого автономного округа Владимир Бутов (семь — «за», один воздержался)», — сообщил источник.

По его словам, каждую кандидатуру члены президиума обсуждали отдельно и голосовали соответственно отдельно. Из 9 членов президиума на заседании присутствовало 8, кворум был соблюден. В повестку был внесен вопрос об исключении из списков кандидатов на выборы экс-мэра Калининграда Юрия Савенко. Три проголосовали за исключение, два — против, три — воздержались.

Решение президиума партии в пятницу будет направлено в ЦИК РФ.

«Итоги съезда партии, прошедшего 9 июля, вызвали волну возмущения среди большинства рядовых членов партии, представителей региональных отделений. В этой связи мы приняли решение о том, что люди, дискредитировавшие себя скандалами и уголовными делами, не могут быть в наших рядах», — передает «Интерфакс» слова своего источника.

Как стало известно, по заявлению члена президиума партии Николая Полиняки, на заседании президиума выражено недоверие лидеру партии Евгению Артюху.

Президиум центрального совета партии назначил на 29 июля проведение внеочередного съезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Москве прошел съезд «Российской партии пенсионеров за справедливость». В рамках его работы некоторые делегаты выразили недовольство решениями съезда. По мнению источника в партии, съезд мог быть признан нелегитимным.