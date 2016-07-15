Москва, 15 июля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, и государственный секретарь США Джон Керри отложили совместную пресс-конференцию в Москве и отправились к посольству Франции, чтобы возложить цветы в память о погибших в результате теракта в Ницце. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров и Джон Керри в посольстве Франции

Сообщается, что после шестичасовых переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран решили изменить свой график и отправились к посольству Франции в Москве, чтобы возложить цветы и оставить записи в книге соболезнований. После этого траурного мероприятия пресс-конференция должна состоятся.

В книге соболезнований, открытой в посольстве Франции в Москве Лавров написал: «Россия солидарна с французским народом. Мы скорбим вместе с вами. Лучшим ответом на отвратительный террористический акт в Ницце станет наша общая решимость не давать спуску террористам, где бы они ни пытались вершить свои грязные и мерзкие дела».

Напомним, Керри прибыл в Москву накануне. Он уже провел встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и министром Лавровым. Переговоры закончились безрезультатно. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на переговорах не звучала тема непосредственного сотрудничества и взаимодействия военных в сфере борьбы с терроризмом.

«К сожалению, мы не приблизились существенно к реальному сотрудничеству, с тем чтобы значительно повысить эффективность усилий по борьбе с терроризмом в Сирии», — констатировал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ницце исламист Мохамед Лахуайедж Бахлель направил свой грузовик на собравшихся на Английской набережной людей, в результате чего погибли 84 человека. Власти Франции квалифицировали это нападение, как террористический акт.