Луганск, 15 июля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, в пгт. Станица Луганская (Луганщина, под контролем Украины) прибыла народный депутат от фракции «Батькивщина», представитель Украины в ПАСЕ Надежда Савченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Как сообщает ЛИЦ, об этом рассказал старший блокпоста Народной милиции в районе Станицы Луганской Николай Кузьмин.

По его словам, Савченко провела общение и сделала селфи с украинскими солдатами.

«Сегодня утром на украинский блокпост на въезде в Станицу Луганскую прибыла бывшая участница националистического батальона «Айдар» Надя Савченко. Также нам известно, что она побывала на их позициях у Станицы и делала селфи с боевиками, предположительно «Правого сектора» (организация запрещена в России), которые сегодня ночью обстреляли наш блокпост и позиции», — сказал Кузьмин.

В то же время фельдшер бригады «скорой помощи» ЛНР Юрий Кучеренко рассказал, что и утром украинские войска обстреляли блокпост ЛНР под Станицей Луганской. В результате обстрела двое бойцов ЛНР получили ранения.

«Сегодня утром около 10.00 мы услышали хлопок, к нам подвели двух человек, которые получили минно-осколочные ранения. После этого они были доставлены в Республиканскую больницу Луганска. Мирных жителей в это время на блокпосту было около 50 человек», — сказал Кучеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 июня Савченко посетила передовые украинские позиции в Авдеевке и Широкино (Донетчина, под контролем ВСУ).