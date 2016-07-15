Грозный, 15 июля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Жителями Чечни, ищущими убежища в других странах, и в том числе в Германии, движут разные причины. Основания для миграции, очевидно, есть. Об этом ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Николай Силаев, комментируя сообщение немецкого Федерального ведомства по делам миграции и беженцев о том, что большинство граждан России, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища, являются выходцами из Чечни.

Michael Bushmin Чечня

«Это не первый раз, когда власти Германии заявляют о большом притоке людей из Чеченской Республики, ищущих убежище. Нечто подобное было около двух лет назад, и тогда цифры назывались очень большие — не знаю, насколько они достоверны, но тогда говорили в новостях, что речь идет о 10 тысячах людей в год», — заявил Силаев.

«Нужно посмотреть на достоверные данные, как они менялись с течением времени, и, возможно, в сравнении с тем, что мы имели три-пять лет назад, наблюдается определенный спад. Текущий же зафиксированный рост может быть связан с какими-то колебаниями, причины которых еще предстоит установить», — продолжил он.

Тем не менее, каковы бы ни были последние тенденции, в Чечне определенно существуют серьезные причины для миграционных процессов, отметил политолог: «Я бы не переоценивал процесс восстановления экономики в Чеченской Республике. Собственная экономика там слаба, и благополучие людей критическим образом зависит от бюджета, который, в свою очередь, критическим образом зависит от того, что перечислят из Москвы».

«К сожалению, еще несколько лет назад курс властями республики был взят такой, который оставляет на периферии внимания вопросы развития собственной экономики, особенно частного сектора. Были яркие заявления и яркие проекты, но нет подъема в целом», — указал Силаев.

При этом, как отметил политолог, это очень хорошо заметно, когда пересекаешь границу Чечни и Дагестана. «Как только оказываешься в Хасавюрте, то оказываешься в пространстве большой экономической активности. Вдоль трассы постоянно видно магазинчики, какие-то мастерские, рынки и прочее. В Чечне такого нет», — заявил политолог.

Таким образом, экономическая ситуация в сочетании с достаточно строгим политическим режимом в Чеченской Республике, как считает Силаев, определяет заметные масштабы эмиграции. Кроме того, отметил политолог, видимо, еще не исчерпана проблема недоверия между чеченцами и гражданами других регионов Российской Федерации.

«Возможно, именно в силу этого, решение в виде отъезда в другие регионы страны на заработки не очень работает в случае Чеченской Республики. При этом уезжают в другие регионы из Дагестана, из Кабардино-Балкарии — в принципе, Северный Кавказ вообще исторически трудоизбыточный регион. Но по определенным причинам больше людей в Чечне предпочитают ехать в Германию и просить там убежище, нежели устраиваться в Москву», — заключил эксперт.

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В Германии зафиксировано увеличение числа беженцев из Чечни

Как сообщало ИА REGNUM, в 1 полугодии 2016 года число граждан России, выразивших желание остаться в Германии на постоянное жительство, возросло почти вдвое. В МВД ФРГ сообщили, что 83,5% кандидатов на получение статуса — выходцы из Чеченской Республики.

Так, согласно статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (BAMF), 4410 заявок на жительство из 5277 было принято от мигрантов из Чечни. Большинство из заявлений подано людьми наиболее трудоспособного возраста — от 18 до 50 лет.