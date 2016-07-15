Донецк, 15 июля, 2016, 18:40 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине ВСУ снизили интенсивность обстрелов позиций армии ДНР с применением ствольной артиллерии, однако начали активно применять провокационные действия в отношении подразделений ВС ДНР. Об этом 15 июля заявил командующий оперативным командованием «Донецк», генерал-майор ВС ДНР Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«В районах населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка и в районе аэропорта г. Донецк подразделения 30 омбр и 58 омпбр ВСУ предпринимали несколько попыток проведения разведки боем. Положительного результата это не дало, и противник понес потери общей численностью до 20 человек убитыми и до пяти ранеными. Хочу отметить, что для недопущения прорыва на территорию республики, подразделения ДНР использовали только разрешенное Минскими договоренностями легкое стрелковое вооружение. Ни для кого не секрет, что в данных бригадах ВСУ, и не только в них, иностранные инструкторы проводят подготовку подразделений к проведению данного рода провокаций. Но в итоге, виден профессионализм самих инструкторов», — сказал Синенков.

Вместе с тем, по его словам, разведка ВС ДНР продолжает фиксировать факты увеличения количества техники и вооружения ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения.

«Выявлено нахождение: — на Горловском направлении: двух батарей 122-мм гаубиц Д-30 и 122-мм САУ «Гвоздика», танковой роты, огневого взвода 120-мм минометов — на Донецком направлении — батареи РСЗО «Град», двух батарей 122-мм гаубиц Д-30, танковой роты, а также десяти автомобилей с личным составом и боеприпасами — на Мариупольском направлении — трех взводов: РСЗО «Град», 122-мм САУ «Гвоздика» и 120-мм минометов, танковой роты, пяти автомобилей с боеприпасами и учебного полигона тяжелой артиллерии», — рассказал Синенков.

Он также проинформировал, что на прошлой неделе подразделения ВСУ в целом 2862 раза нарушили режим прекращения огня, в частности, под обстрел попадали позиции ДНР в населенных пунктах вдоль всей линии боевого соприкосновения.

«В результате обстрелов ВСУ есть жертвы как среди военнослужащих — убиты двое и двое ранены, так и среди мирного населения — убит мужчина и 11 жителей получили ранения. За неделю огнем украинской артиллерии уничтожено 16 домов и повреждено 172 домостроения в н.п.: Донецк, Горловка, Зайцево, Старомихайловка, Коминтерново», — подытожил Синенков.