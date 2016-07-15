Москва, 15 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец считает, что 65% граждан России высшее образование не нужно. Об этом Голодец заявила журналистам сегодня, 15 июля, во время посещения детского центра «Смена».

Свет и знание — народу. Советский плакат

Голодец рассказала, что российской экономике необходимо не более 35% работников с высшим образованием. «У нас есть просчитанный баланс, он составляет примерно 65% на 35%. При этом 65% — это люди, которым не требуется высшего образования», — сказала вице-премьер.

Она пояснила, что для многих профессий, которым раньше учили в вузах, теперь достаточно среднего специального образования. По ее словам, например, специальность «системный администратор» в мире сегодня уже не требует диплома вуза.

«Бытует мнение, что человеку во что бы то ни стало необходимо получить высшее образование. Однако повышение качества среднего специального образования сегодня открывает доступ ко многим профессиям», — отметила Голодец.

Однако, данные Росстата говорят о том, что в России не набирается необходимого для экономики числа людей с высшим образованием. По данным переписи населения 2010 года, в России только 24% граждан имеют диплом о высшем образовании.