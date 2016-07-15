Москва, 15 июля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри прервали свои переговоры в Москве, передает ABC News. Дипломаты отправились во французское посольство, где возложили цветы и оставили записи в книге соболезнований по погибшим в теракте в Ницце.

U.S. Department of State Сергей Лавров и Джон Керри

Главы МИД США и России пришли в дипломатическое представительство Франции с двумя букетами. Лавров принес красные розы, Керри — белые. После того, как они оставили записи в книге соболезнований, министры отправились в министерство иностранных дел России, чтобы принять участие на пресс-конференции.

Жители Москвы принесли цветы и свечи к посольству Франции в память о 84 жертвах теракта в Ницце.