Киев, 15 июля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. За годы независимости Украина сократила добычу собственного природного газа и таким образом попала в зависимость от российского «Газпрома». Об этом 15 июля, находясь с рабочим визитом в Виннице, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские геологические мечты

«А вот при замещении газа и при собственной добыче мы станем экспортерами. Мы можем экспортировать энергоносители, получая в национальную экономику валюту», — заявил украинский премьер.

К сожалению, отметил Гройсман, за несколько последних десятилетий этот потенциал был под угрозой и постоянно уничтожался.

«У нас произошло падение собственной добычи газа, как результат — большая зависимость от «Газпрома». У нас были абсолютно невыгодные условия взаимодействия. Как результат, мы на сегодняшний день остаемся пока еще энерго-неэффективной страной», — констатировал глава украинского правительства.

ИА REGNUM напоминает — нынешние власти Украины рассчитывают к 2020 году увеличить собственную добычу газа на 8 млрд кубометров.

«Мы начинаем возобновление добычи украинского газа, который будет обеспечивать энергетическую независимость для нашей страны и для наших граждан. Подчеркиваю, что рыночная цена на газ даст возможность увеличить (добычу газа) до 2020 года по плановым показателям на 8 млрд куб. м», — сказал ранее Гройсман.

В 2015 году, согласно официальным данным, объем собственной добычи газа на Украине составил 19,2 млрд кубометров.