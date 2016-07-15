Псков, 15 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Депутаты Псковской городской думы внесут поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», получивший название «закона о тишине». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, решение об этом принято сегодня, 15 июля, в ходе 73-й сессии гордумы большинством голосов.

Maik Meid Тишина

Инициаторами поправок стали депутаты Константин Болотин и Александр Самуйлов («Единая Россия») в ответ на неоднократные обращения жителей Пскова по вопросам нарушения тишины и порядка посетителями и сотрудниками кафе, находящихся внутри многоэтажных жилых домов или в непосредственной близости с ними.

«На данный момент сотрудники правоохранительных органов могут принять меры реагирования при нарушении тишины и порядка только в случае, если источник шума находится в самом многоквартирном доме. По инициативе депутатов, перечень защищенных объектов в законе Псковской области предлагается расширить, чтобы защитить граждан от шума в ночное время с придомовых территорий и прилегающих домов», — пояснили в пресс-службе.

При обсуждении поправок возникла дискуссия. «Депутаты обсудили, что является шумом: колокольный звон, громкие звуки работающих автомобилей, рев моторов поездов и самолетов», — сообщили в пресс-службе Пскова, отметив, что разъяснения по этому поводу дал юридический отдел Псковской городской думы. В предложенных поправках речь идёт о бытовом шуме, а звуки самолётов и поездов регулируются санитарно-защитными зонами.

Инициаторы поправок к защищённым от шума объектам предлагают отнести не только квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, но также придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки; помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и обеспечению временного пребывания граждан. Кроме того, «закон о тишине» предлагают распространить на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области запрещено нарушать тишину и покой в многоквартирных домах в будние дни с 21 часа до 8 утра и в обеденное время с 13 до 15 часов, в праздники и выходные — с 22 часов до 10 часов. За несоблюдение закона предусмотрен штраф. Для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для юридический лиц — от 5 до 7 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.