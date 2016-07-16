Москва, 16 июля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. «Газпром» с высокой долей вероятности получит разрешение от польского регулятора ‎на строительство газопровода «Северный поток — 2», так как на Варшаву, несмотря на ее прихоти, может надавить Европейский союз. Об этом сегодня, 16 июля, заявил генеральный директор Фонда Энергетической безопасности Андрей Листовский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Я не думаю, что Польша долго будет сопротивляться. Но какое-то время согласование процесса займет», — заявил аналитик, комментируя заявление председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова о том, что компания ожидает согласие от польской стороны.

Польша входит в число стран, которые должны согласовывать проект, поэтому Варшава будет разыгрывать роль с точки зрения своей политики, считает эксперт. Безусловно, у польской стороны есть свои интересы как по строительству «Северного потока — 2», так и против. Позиция «против» заключается в том, что Польша может потерять транзитные платежи. Это, прежде всего, беспокоит власти. В то же время Евросоюз может надавить на Польшу различными другими экономическими стимулами, поэтому польский регулятор будет вынужден одобрить строительство «Северного потока — 2».

Как ранее писало ИА REGNUM, член правления немецкой компании Wintershall («дочка» BASF) Тис Тиссен заявил, что Польша, публично высказываясь против строительства газопровода, на самом деле планирует покупать «голубое топливо», идущее по «Северному потоку — 2». По словам Тиссена, польская сторона уже запросила поставки в объеме 11 миллиардов кубометров газа ежегодно по магистральному газопроводу, идущему из РФ в Германию по дну Балтийского моря. В связи с этим возникает вопрос по поводу истинной позиции Польши по вопросу строительства газопровода. Андрей Листовский заявил, что таким образом идут обычные коммерческие переговоры.

«Польша, с одной стороны, против продления долгосрочного договора, поскольку она пытается сэкономить тем, что будет покупать газ в хабах. С другой стороны, дешевле цен, чем в России, в ближайшей перспективе мы не видим», — объяснил собеседник агентства.

Он уточнил, что даже сжиженный природный газ не сможет решить этой проблемы для Польши, так как СПГ все равно получается довольно дорогим для Европы, особенно для ее восточной части. Поэтому трубопроводный газ в этом смысле вне конкуренции.

«Польша будет делать различные заявления, но экономические расчеты показывают, что она будет дальше покупать газ у России. Либо через долгосрочные договоры, либо тем же реверсом через север Германии», — подытожил гендиректор Фонда энергоразвития.

Ранее корреспондент ИА REGNUM сообщал, что 14 июля председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что весьма высока перспектива того, что польский регулятор одобрит проект строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам Зубкова, это должно обязательно произойти. Также спикер заявил о высокой перспективе реализации проекта, так как сегодня «Газпром» активно работает вместе с зарубежными партнерами по реализации проекта.