Санкт-Петербург, 15 июля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга несут цветы и игрушки к зданию генерального консульства Франции на Невском проспекте в знак скорби по жертвам теракта в Ницце. В генконсульстве также открыта книга соболезнований, сообщили сегодня, 15 июля, корреспонденту ИА REGNUM в дипломатическом представительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы и игрушки у генерального консульства Франции

Возложили цветы и оставили слова поддержки в книге соболезнований губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«От себя лично и от имени всех петербуржцев выражаю самые глубокие соболезнования народу Франции в связи с гибелью людей в Ницце в результате чудовищного террористического акта. Мир вновь потрясла страшная трагедия. В день национального праздника Франции в Ницце погибли десятки людей разной национальности и вероисповедания. Терроризм показал всему миру свое истинное лицо — звериное, жестокое и беспощадное. Мы вместе с народом Франции скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании губернатора Петербурга.

«В России знают, что такое терроризм, как тяжело терять родных и близких. Уверен, что самое главное — не дрогнуть перед этой угрозой, не показать страх, а сплотиться и бороться со злом. Сегодня мы все вместе с вами скорбим по погибшим. Варварский террористический акт, цинично совершенный в день национального праздника Франции, вызывает возмущение и гнев в наших сердцах. Уверен, что общие усилия мирового сообщества, направленные на борьбу с терроризмом, победят это страшное зло», — сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что в книге уже оставлено большое количество записей со словами поддержки народу Франции. Люди идут нескончаемым потоком. Отметим, что книга соболезнований открыта сегодня только до 18:00, оставить запись можно будет также в понедельник, 18 июля, с 9:00 до 18:00.

Напомним, теракт в Ницце произошел накануне вечером. После праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса на грузовике прорвал заграждения и выехал на Английскую набережную, где начал давить людей.

По последним данным, погибли 84 человека, сотни ранены, еще 18 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших насчитывается порядка 54 детей. В числе жертв теракта много иностранцев, в том числе и россиянка.

Террорист был уничтожен в ходе перестрелки с полицейскими. Сегодня президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране трехдневный траур.