Рига, 15 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. 28% населения Латвии верит, что правительству Великобритании удастся не допустить дискриминации гастарбайтеров. Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством TNS, сообщает LETA.

David Monniaux Великобритания защитит?

По итогам опроса, 56% населения Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что правительству Великобритании не удастся защитить трудовых мигрантов. Из этих респондентов 45% выбрали ответ «скорее нет», а 11% — «точно нет». Только 16% населения Латвии не имеют мнения по данному вопросу.

Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. После объявления результатов референдума о выходе из ЕС проживающим там латвийцам ежедневно приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии и нетерпимости. Нападкам приезжие подвергаются на улице, в общественном транспорте, кафе и ресторанах, а также на работе и в учебных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководители Латвии заявили, что сделают все возможное, чтобы не допустить дискриминации соотечественников в Великобритании после выхода этой страны из ЕС.

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