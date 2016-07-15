Псков, 15 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Депутаты Псковской городской думы на очередной сессии сегодня, 15 июля, «признали отсутствие оснований для прекращения полномочий парламентариев пятого созыва» в связи с нарушениями, выявленными прокуратурой в отчётах о доходах депутатов за 2015 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Прокуратура требовала прекращения полномочий трёх депутатов. Как заявляло ведомство, один из них занизил сведения о полученных в 2015 году доходах на сумму более 5,5 млн рублей, другой не указал принадлежащую супруге недвижимость (два земельных участка и жилой дом), третий не указал свою собственность — четыре земельных участка и восемь нежилых объектов на праве общей долевой собственности, а в справке о доходах супруги не учёл квартиру и два земельных участка.

«Решено признать отсутствие коррупционной составляющей в действиях этих депутатов Псковской городской думы при заполнении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Само представление прокурора принято к сведению», — сообщили в пресс-службе Пскова, отметив, что в решении Псковской городской думы обращается внимание депутатов на «необходимость чёткого и внимательного подхода к заполнению деклараций».

Председатель комиссии по депутатской этике Валерий Петров подчеркнул, что никто из депутатов не пытался скрыть доходы и находящееся в собственности имущество. «Все вовремя предоставили необходимые справки и документы», — заявил он и высказал обращение к прокуратуре с просьбой «серьёзнее подходить к обнародованию подобных сведений».

Комиссии по депутатской этике Псковской городской думы совместно с отделом по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата гордумы поручено в срок до 1 сентября 2016 года разработать порядок представления муниципальными служащими и депутатами сведений о доходах, порядок проверки достоверности и полноты данных сведений, а также порядок их размещения. За основу этого документа предлагается взять модельные проекты муниципальных правовых актов, рекомендованных к принятию управлением внутренней политики администрации Псковской области.

Глава Пскова Иван Цецерский также заявил, что Псковская городская дума будет обращаться в областное собрание депутатов с инициативой изменить сроки внесения уточненных сведений в декларации о доходах и расходах, отметив, что 12 депутатов областного собрания также столкнулись с подобной проблемой.

Напомним, в Псковской городской думе — 25 депутатов. Глава города также является депутатом городской думы и её председателем. Как уточняет Псковская лента новостей, прокурор Пскова требует лишить полномочий за грубое нарушение антикоррупционного законодательства депутатов Псковской городской думы Валерия Лесникова (фракция «Единая Россия»), Константина Болотина («Единая Россия») и Дмитрия Барабанова (КПРФ). Менее грубые нарушения при предоставлении сведений о доходах и имуществе, по мнению прокуратуры, допущены Александром Самуйловым (фракция «Единая Россия»), Григорием Стороненковым («Единая Россия») и одним из муниципальных служащих.