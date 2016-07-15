Дортмунд, Германия, 15 июля, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Чемпион мира по футболу Марио Гётце близок к возвращению в дортмундскую «Боруссию» (BVB), передает Bild.

Steindy Марио Гётце

По информации немецкого журнала, нападающий согласен на переход в BVB. Sport-Bild сообщает, что трансфер уже окончательно урегулирован. Сумма сделки составит 28 миллионов евро.

Игрок сборной Германии подпишет договор со своим бывшим клубом сроком до 2021 года. Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не подтверждает сообщения о трансфере.

Напомним, Марио Гётце забил победный гол в финале чемпионата мира 2014 года в матче против сборной Аргентины.