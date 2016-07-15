Киев, 15 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Украины стал бывший нападающий национальной команды Андрей Шевченко. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

Football.ua Андрей Шевченко

Сообщается, что ФФУ заключил контракт с 39-летним Шевченко на два года с возможностью продления ещё на два года. В тренерский штаб Шевченко войдут итальянцы Андреа Малдера и Мауро Тассотти, а также испанец Рауль Рианчо.

Напомним, на чемпионате Европы нынешнего года сборная Украины потерпела сокрушительное поражение, проиграв все три матча группового этапа Евро-2016 и не забив ни одного мяча. После такого провала главный тренер сборной Михаил Фоменко ушел в отставку.

Что касается Шевченко, то он провел 111 матчей за сборную Украины, в которых забил 48 мячей. В 2006 году он дошел с командой до ¼ финала чемпионата мира в Германии. Тогда подопечные Олега Блохина проиграли итальянцам со счетом 0:3.

В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч», как лучший футболист мира по итогам года. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2012 году.