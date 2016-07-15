Санкт-Петербург, 15 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга обнародовали список причин, по которым спустя восемь лет они все же потеряли терпение и решили расторгнуть контракт с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове. В Совфеде РФ уже опасаются за имидж России, поскольку в таком случае «Зенит-Арену» вряд ли успеют построить к Кубку Конфедерации, а значит — не выполнят обязательства перед FIFA.

Евгений Асмолов/ ФК «Зенит» Долгострой «Зенит-Арены»

Губернатор больше не верит

Новую футбольную арену, которая после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будет передана футбольному клубу «Зенит», заложили в западной части Крестовского острова еще в 2007 году. С тех самых пор смета проекта неоднократно росла на фоне заявлений региональных и федеральных политиков о том, что ее рост окончательно остановился. Так, проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей. На данный момент смета строительства стадиона составляет 39,2 млрд рублей, он готов на 85%.

Сегодня городские власти решили расторгнуть контракт с генеральным подрядчиком стадиона. «Трансстрой» получил соответствующее уведомление минувшим утром, как раз, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, инспектируя очередную стройку, разочарованно заявил, что больше не верит обещаниям строителей после очередного скандала с долгостроем «Зенит-Арена».

Глава компании «Трансстрой» Виталий Лазуткин уже заявил, что в случае расторжения будет судиться со Смольным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, в настоящее время готовится юридический ответ на действия городских властей, и пока у генподрядчика есть 10 дней на устранение замечаний. Лазуткин подчёркивает, что подобный ход со стороны Смольного негативно отразится на сроках сдачи объекта.

Власти города, между тем, уверены, что «Трансстрой» не уложится в 10 дней, и решительно настроены на поиск нового подрядчика «Зенит-Арены». «Конкурсные мероприятия можно будет провести по упрощенной системе, на это потребуется 3 недели», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Петербурга.

Позорный долгострой

О серьезных имиджевых потерях России из-за срыва сроков возведения петербургского стадиона сегодня уже заявил, инспектируя долгострой, председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира Вадим Тюльпанов. «Мы будем советовать губернатору Полтавченко сделать все возможное и невозможное, чтобы достроить стадион. Потому что это будет удар, нанесённый по России, если в Петербурге не состоится матч Кубка Конфедерации», — сказал он, напоминая об обязательствах, данных Россией FIFA о проведении игры уже летом 2017 года.

Напомним, что незадолго до решения разорвать контракт «Инжтрансстрой СПб» в очередной раз попросил Смольный увеличить смету стройки. По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в течение последнего года все требования генерального подрядчика компании «Трансстрой» сводились к трем основным идеям: «мы не успеваем построить стадион в срок», «дайте еще денег» и «не надо нас контролировать». Всего же у правительства Петербурга накопилось девять веских причин для столь радикальных мер.

Деньги исчезают в полдень

Во-первых, компания работает на объекте с 2008 года, но за семь лет стоимость стадиона выросла с 13 до 34,9 млрд рублей, и этих денег все равно не хватило, отмечают в правительстве. В июне 2016 года по инициативе «Трансстроя» принято решение о выделении дополнительных 4,3 млрд из бюджета. Также, по просьбе корпорации, Смольный был вынужден обеспечить авансирование объекта на сумму 2 млрд рублей — то есть, за часть работ платить деньги вперед.

При этом в адрес правительства 12 июля поступило обращение, в котором говорилось о регрессе на строительной площадке и отсутствии 4,3 млрд рублей в экономике проекта. «Это означает, что генподрядчиком в очередной раз поставлен вопрос о дополнительном финансировании строительства стадиона. Одновременно генеральный подрядчик не может объяснить образовавшийся в период до мая 2015 года дефицит по смете в размере 2,5 млрд рублей», — рассказали в администрации города о второй причине. Соответствующие документы чиновники уже отправили в правоохранительные органы.

В-третьих, на протяжении всего периода строительства правительство Петербурга постоянно выделяло деньги вперед — на 12 июля неотработанные авансы составили 3,6 млрд рублей. Но, несмотря на это, подрядчик привлек кредиты на 3,5 млрд, на оплату процентов по которым уже потрачено 770 млн из бюджета строительства стадиона, а до конца 2016 года будет выплачено еще 240 млн рублей.

Отставание от графика и отсутствие трудовых ресурсов

Четвертая причина заключается в том, что в 2016 году генподрядчик должен провести работы на 5,5 млрд рублей, но на данный момент «фактическое выполнение» тянет только на 1,2 млрд. Причем собственными силами «Трансстрой» отработал только 295 млн, отмечают власти Петербурга, остальное сделали привлеченные им субподрядчики. «Генподрядчик дискредитировал себя, не выполняя обязательства по госконтракту и всячески затягивая принятие необходимых производственных и управленческих решений. Хроническое отсутствие на строящемся стадионе материалов и оборудования привело к невозможности выполнения работ субподрядными организациями, которые, как правило, вынуждены работать без денег, без рабочей документации, без материалов», — подчеркнули в правительстве города.

Отвечая на встречный выпад «Трансстроя», чиновники называют пятую причину разрыва контракта. По их словам, проводимые в настоящее время изменения в проектной документации никоим образом не мешают текущим работам и не влияют на выполнение графика. При этом, подчеркивают в Смольном, тогда как необходима мобилизация трудовых ресурсов на строительной площадке и численность рабочих в июле 2016 года должна была составлять около 3 тысяч человек, на площадке присутствуют не более 1200 рабочих и не обеспечена работа в двухсменном режиме. «Отставание от графика производства работ по отдельным видам составляет более трех месяцев», — резюмируют власти города.

Напомним, накануне «Трансстрой» обвинил администрацию Петербурга в срыве сроков сдачи объекта. В частности, в отсутствии проектных решений, наличии неоплаченных работ на сумму 1 млрд рублей, отсутствии компенсации по убыточным работам и поставкам, а также отсутствии профессиональной эксплуатационной службы с официальным, документально закрепленным статусом.

Последние капли

Кроме того, приводят восьмую причину расторжения контракта власти Петербурга — подрядчик должен содержать объект до ввода в эксплуатацию, но игнорирует данные обязательства. При этом правительство города создало штаб, который заседает ежедневно и контролирует работы на стадионе. За каждым отдельным объектом на стадионе закреплен свой куратор. «Таким образом, заказчик фактически подменяет все технические службы генподрядчика, у которого нет ни одного полноценного органа, способного обеспечить управление работами», — называют седьмую причину в Смольном.

Помимо прочего, именно город был вынужден привлечь компетентных специалистов из профильных организаций, чтобы те помогли завершить работы на инженерных сетях и по благоустройству территории, а также организовали поставку оборудования и материалов на сумму 3,5 млрд рублей с отсрочкой платежа. Однако — и это седьмая причина — генподрядчик не согласовал соответствующие договоры, что помешало своевременно поставить и смонтировать на стадионе оборудование на сумму 3 млрд рублей, необходимого для ввода стадиона в эксплуатацию.

Последней каплей для властей города стала телеграмма от председателя наблюдательного совета Олега Дерипаски о том, что он не владеет компанией «Трансстрой». «Правительству Санкт-Петербурга непонятен состав акционеров и совета директоров компании, выполняющей работы на таком уникальном, капиталоемком объекте, финансируемом в остаточной стоимости более чем на 11 млрд рублей за счет средств городской казны. Являясь держателем многомиллиардного госконтракта, руководство корпорации «Трансстрой» не нашло времени и возможности для общения с правительством Санкт-Петербурга по вопросам строительства стадиона», — возмущены власти города.

Попугают и достроят?

Вместе с тем, менять подрядчика за полгода до сдачи объекта не стоит, считает Вадим Тюльпанов. Впрочем, сенатор уверен, что до реального разрыва контракта дело не дойдет. «Просто пугают друг друга по-хорошему», — предположил он.

Примерно об этом заявляет и генподрядчик. «Для нас совершенно очевидно, что решение заказчика строительства стадиона на Крестовском острове вручить уведомление о расторжении контракта продиктовано не стремлением способствовать улучшению ситуации со строительством стадиона или решить накопившиеся проблемы, а очевидным желанием заставить подрядчика стать более сговорчивым», — заявили в «Трансстрое» о давлении со стороны городских властей.

В компании подчеркнули, что замена генподрядчика при 85%-й готовности объекта делает невозможными завершение строительства в течение 11 месяцев. «Подобные непоследовательные решения комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также постоянно меняющиеся условия, отсутствие согласованной проектной документации, нерешенные вопросы с финансированием означают лишь, что стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций», — также предостерегли в «Трансстрое».

«Нужно ещё раз сесть за стол и, переломив себя, умерив свою гордыню, договориться», — резюмировал сенатор Вадим Тюльпанов, завершая сегодняшний визит на строящийся объект.