Москва, 15 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри прервали переговоры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров и Джон Керри в посольстве Франции

«Переговоры продолжатся позже», — сказала Захарова.

Таким образом, переговоры Лаврова и Керри, начавшиеся в 10 утра мск, длятся уже 8 часов.

Ранее Сергей Лавров и Джон Керри посетили посольство Франции в Москве для возложения цветов в память о жертвах теракта в Ницце.

Помимо возложения цветов, оба министра оставили записи в книге памяти.