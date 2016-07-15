Мурманск, 15 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. 60 тысяч рублей заплатила мурманчанка за поддельное лекарство от рака. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, жительница областного центра и ранее приобретала в городской аптеке противоопухолевый препарат, однако сейчас она обнаружила, что его паспорт не соответствует ему по серии и дате выпуска.

ru.torange.biz Деньги за поддельное лекарство

«Производитель подтвердил, что препарат с указанной серией и номером не выпускался, — отметила старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации Эвелина Макарова. — Кроме того, сообщения о фактах продажи поддельных товаров уже поступали, известно, что поставки препарата идут с одного из городов на юге России».

Отметим, сегодня прокурор Октябрьского округа города Мурманска Алексей Круглин посетил одну из городских аптек. Сейчас по факту обращения потерпевшей проводится проверка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в Мурманской области регистрируется порядка трёх с половиной тысяч онкобольных. Сейчас власти обсуждают идею создания здесь регионального онкологического центра.